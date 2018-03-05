Сегодня состоялась встреча губернатора Астраханской области Александра Жилкина с членом Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, президентом общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России» Мехрибан Садыговой. Они обсудили ход реализации на региональном и муниципальном уровнях Стратегии государственной национальной политики России на период до 2025 года. Об этом информирует российский интернет-портал astrakhan-24.ru.

«Искренне рад вас видеть, благодарю за ту работу, которую вы проводите в нашем регионе, – обратился губернатор к Мехрибан Садыговой. – Она способствует социально-экономическому развитию территории».

По мнению астраханского губернатора, азербайджанские общественные организации вносят «немалую лепту в укрепление деловых и гуманитарных связей, которые за многие годы установились с нашим ближайшим соседом по Каспию – Азербайджаном».

«Мы ждём в апреле в гости большую делегацию из Баку, которая примет участие в открытии в Астрахани Азербайджанского делового центра, – сказал Александр Жилкин. – Этот центр станет удобной площадкой для переговоров бизнесменов, проведения презентаций, заключения выгодных сделок, реализации гуманитарных проектов между нашими странами».

В свою очередь, Мехрибан Садыгова отметила, что во многом благодаря усилиям губернатора Александра Жилкина Астраханский регион является территорией мира и согласия, «здесь сплочённый народ». И немалую лепту в эту созидательную работу вносят азербайджанцы, проживающие на Нижней Волге.