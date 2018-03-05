13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров прокомментировал победу ленты о российском допинге «Икар» в номинации «документальный фильм» премии «Оскар».

В съемках фильма Брайана Фогеля принял участие бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. В кино рассказывается о запрещенных препаратах в спорте, в частности о системе поддержки допинга в России.

«Икар» хорош, но не только тривиальной историей о спорте или допинге, но и демонстрацией культуры коррупции и безнаказанности, которую Путин развил во всех сферах жизни России. Рыба гниет с головы», – написал Каспаров.