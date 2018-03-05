Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский во время теледебатов на Первом канале обратился к избирателем на татарском языке.

«У нас есть тюркоязычные народы, им, наверное, было бы интересно, чтобы президент говорил не только на русском, но и татарском, башкирском и других языках», — сказал Жириновский и произнес речь на татарском.

Он пояснил, что попросил у тюркоязычных народов отдать за него свои голоса.

«Им приятно, чтобы президент России говорил на их языке, всегда только русский язык, а я буду обращаться к ним и на татарском», — подчеркнул кандидат.

В то же время он отметил, что изучение местных языков в школах можно сделать необязательным.

«У нас государственный язык русский, здесь могут быть и другие государственные языки, но гражданин России не обязан изучать два-три государственных языка. Я бы даже иностранные языки поставил на факультатив», — сказал Жириновский.