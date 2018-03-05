Россия технически готова к отключению от мирового интернета, но процесс не будет безболезненным. Об этом заявил советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко в интервью телеканалу НТВ.

Он напомнил, что уже сейчас работает российский сегмент сети интернета, который был создан по указу президента России специально для чиновников.

Клименко также отметил, что весь мир идет по пути регулирования интернета, и «Россия – не исключение». Однако советник Путина подчеркнул, что в России не будут применены «экстремальные варианты вроде северокорейского или кубинского».