Индийский ювелирный бренд PC Chandra Jewelers создал кампанию #UncelebrateWomensDay, рассказывает The Drum.

Инициаторы акции считают, что празднование 8 марта в Индии выглядит странно — в стране не соблюдаются элементарные права женщин, и добиться перемен в этой области важнее, чем отмечать Международный женский день.

Как отметил представитель PC Chandra Jewelers, они не против праздника как такового, но считают, что женский день должен быть не только один день в году, о нем нужно помнить постоянно.

Акция проходит онлайн, в частности в соцсетях с тегом #UncelebrateWomensDay, и призывает женщин бойкотировать женский день, пока не достигнуто настоящее равноправие.