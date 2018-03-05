Сегодняшнее утро началось с кошмарной новости: в Сумгаите обнаружено сразу 6 трупов. Согласно заявлению Генпрокуратуры, смерть наступила в результате отравления угарным газом. Умершие были вынужденными переселенцами из Физулинского района, и проживали в подвальном помещении. Самой младшей было всего 6 лет.

Конечно же, остается открытым вопрос, почему эти люди проживали столько лет в нечеловеческих условиях, и задать его нужно непосредственно задать Али Гасанову – главе «гачкынкома». Но тема сегодняшней заметки касается причины смерти этой семьи, а именно угарного газа, который ежегодно – с наступлением холодного времени года – начинает косить ряды граждан нашего города. И ежедневно – вплоть до наступления теплого времени года, в СМИ появляются новости об очередных жертвах — по 3-4 человека в день.

Как заявил СМИ представитель ООО «Азеригаз», инструкторы ведомства уже не проводят проверок. Эта функция в данный момент легла на плечи Министерства энергетики и сотрудников МЧС.

В принципе, понять можно: все попытки достучаться до жителей равносильны удару гороха о стену. Толка как не было, так и нет, да и штрафовать в случае повторного нарушения техники безопасности в квартире сотрудники «Азеригаза» не мели права. Максимум предупредить. А там – будь что будет.

А, тем не менее, если разобраться, то вина в большинстве случаев лежит не на работниках структур, а на самих гражданах, упорно не желающих действовать по правилам, которые предлагали сотрудники ООО «Азеригаз», приходившие с инспекторской проверкой с наступлением в стране холодного сезона. А ведь было сказано много раз: герметичность – раздолье для скопления угарного газа!

Можно привести массу примеров, когда люди попросту не открывали двери, или отказывались просверлить в дверях ванных комнат отверстия для вытяжки, да и саму вытяжку не мешает в год раза два-три прочищать, проверять. Но нет. Не прочищают, не проверяют, и двери сверлить не дают (из эстетических соображений, конечно же). Вообще, с появлением стеклопакетов и бронированных дверей с резиновыми прокладками опасность угореть возросла в разы. Желание спастись от сквозняков заставляет человека забыть о мерах безопасности. А зря. Ведь квартира — это своеобразный сосуд, наполненный воздухом, и если человек закрывает герметично все окна и двери, да еще к тому же вытяжку включает, откуда в таком случае браться воздуху? Тяга в дымовом и вентиляционном каналах меняет направление, и все каналы начинают поставлять воздух с улицы в квартиру. А если рядом, у вашего соседа, работает колонка, то в вашу квартиру начинает вместе с уличным воздухом поступать угарный газ. Вот вам одна из причин появления тихого убийцы в вашем доме.

Далее: замурованная вентиляция, притёртые пластиковые стеклопакеты и отсутствие каких-либо каналов для выхода газа и создания дополнительной циркуляции воздуха — обычное дело в домах, построенных в те далекие годы, когда о существовании пластиковых рам со стеклопакетами никто понятия не имел.

По мнению специалистов, в старинном доме, построенном с расчётом на циркуляцию воздуха сквозь щели в рамах и дверных проёмах, нельзя устанавливать вытяжку вместе с газовой колонкой. Вытяжка лишает квартиру кислорода, место которого моментально занимает СО. Да и без вытяжки не стоит забывать почаще открывать окно, ведь отравление газом всегда происходит незаметно.

Некоторые считают, что, перейдя на природный газ в быту, человечество практически обезопасило себя от риска отравиться угарным газом. Но это не совсем так: с одной стороны, он сгорает без следа и полностью безопасен. С другой стороны, в случае недостаточного поступления кислорода (например, при подогреве посуды с большой поверхностью дна) происходит неполное сгорание, и соединения углерода, содержащиеся в природном газе, превращаются в CO. Ну и конечно, любые неисправности газопровода, пролегающего под землёй или в кирпичных стенах, также очень опасны, пусть нам и кажется, что утечка происходит далеко за пределами квартиры. Дело в том, что кирпич или земля для угарного газа – не преграда. Он легко может через них просочиться и наполнить собой жилое помещение.

Сторонники других натуральных видов топлива тоже должны опасаться угарного газа: он выделяется и при сгорании торфа, и при тлении угля. Неисправные электрические приборы, в которых произошло замыкание и самовозгорание, тоже могут заполнить помещение вездесущим CO.

Плохое снабжение кислородом наблюдается и в герметично закрытых помещениях (ванных комнатах, кухнях с пластиковыми или заклеенными окнами), в которых установлены бытовые газовые приборы. Вот почему долгое нахождение в горячей ванне и готовка без хорошей вытяжки могут быть очень опасны. И на самом деле, причина плохого самочувствия – вовсе не в банальном перегреве (как принято обычно считать), а в высокой концентрации ядовитого угарного газа в воздухе.

Не позволяйте «тихому убийце» уничтожить вас

Но так как очень сложно донести всю эту информацию до массового сознания, следует запомнить еще одну очень важную информацию, от которой зависит ваша жизнь и жизнь близких вам людей.

Первые признаки интоксикации становятся заметны при воздействии углекислого газа в концентрации всего 0,08% от общего объёма воздуха. Человек сразу начинает испытывать затруднения с дыханием и головную боль. Кода CO становится в 4 раза больше, человек теряет способность двигаться и теряет сознание. При этом, если не оказать ему надлежащей медицинской помощи и оставить в тех же условиях, смерть наступит уже через полчаса.

1,2% — критическая отметка содержания CO в воздухе, когда сознание отключается мгновенно, а летальный исход наступает менее чем за 3 минуты.

Если вы находитесь в закрытом помещении и начинаете чувствовать резкое помутнение, снижение слуха и зрения, головную боль, стук в висках и неспособность сосредоточиться – будьте начеку, наверняка в ваш организм поступил угарный газ. Немедленно покиньте помещение, выведите на свежий воздух всех, кто находится внутри, и по возможности откройте все доступные окна и двери, обеспечив проветривание. Не стоит рассчитывать на банальный постулат «Подышу — пройдет», не пройдет! Срочно звоните в «Скорую помощь» хотя бы потому что каждый организм индивидуален, и если вы «продышитесь», то кто-то из угоревших членов вашей семьи – нет.

Следует помнить о том, что дело помощи утопающим – дело рук самих утопающих. И потому лучше провести своевременные мероприятия по проверке, чем собирать деньги на похороны кого-то из близких.

Яна Мадатова

Minval.az