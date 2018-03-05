Актриса Фрэнсис Макдорманд, которая стала обладательницей Оскара в номинации «Лучшая женская роль», получала статуэтку без макияжа и укладки. Видео с церемонии было опубликовано на YouTube-канале ABC News.

Макдорманд исполнила главную роль в ленте «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Свою торжественную речь по случаю победы она начала с просьбы поаплодировать всем присутствующим женщинам-номинанткам.

Известно, что Макдорманд является убежденной феминисткой. Премию Оскар она получает уже второй раз. Впервые она удостоилась статуэтки за роль в ленте «Фарго» 1997 года.