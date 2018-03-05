США имеют богатую традицию вмешательства во внутренние дела разных стран, и это ни для кого не секрет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля отреагировал на сообщения Министерства иностранных дел о попытке Вашингтона вмешаться в предвыборный процесс.

«Нам бы некорректно заявление МИД комментировать. А что США имеют богатую традицию вмешательства во внутренние дела и электоральные процессы разных стран, в том числе и нашей, это ни для кого не секрет и признавалось в том числе и США», — заявил Песков.