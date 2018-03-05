В Армении мужчина повздорил с электриком, после чего позвонил в МЧС и сообщил о готовящемся взрыве на Армянской атомной станции, сообщает Shamshyan.com.

4 марта на горячую линию МЧС поступил звонок. Мужчина сообщил, что на атомной станции в Мецаморе готовится взрыв.

К обработке информации немедленно подключилась полиция — от сотрудников отдела уголовного розыска вплоть до начальника Мецаморского управления полиции Артура Франгяна. В итоге стражи правопорядка в сжатые сроки установили личность звонившего — им оказался 49-летний житель города Армавир Тигран Хачатрян.

Тиграна Хачатряна поймали и доставили в отделение полиции. Там мужчина рассказал, что накануне повздорил с электриком: тот требовал у гражданина заплатить за использованную электроэнергию, грозясь в противном случае обесточить квартиру неплательщика. «Поэтому» Хачатрян набрал 911 и сообщил о готовящемся взрыве.

По факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве в Мецаморском отделении полиции готовятся материалы.