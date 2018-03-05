Сотрудники Массачусетского технологического университета выяснили, что американские водители Uber имеют крайне низкооплачиваемую работу. Согласно исследованию, таксисты зарабатывают около $4 в час, передаёт Лайф.

В своём исследовании специалисты опросили 1150 американских водителей относительно их заработка. Выяснилось, что 74% из них получает в районе $3,37 (около 190 руб.) в час, что меньше минимального размера оплаты труда в большинстве развитых стран. Таксисты рассказали, что львиную долю заработка «съедают» налоги и амортизационные расходы — топливо, ремонт и мойка автомобиля.

На работу учёных МТУ отреагировал главный экономист Uber Джонатан Холл. Он раскритиковал исследование и дал в «твиттере» ссылку на другое, проведённое командой Uber совместно со специалистами университетов Принстона и Стэнфорда. Согласно отчёту, американские водители получают на порядок больше — около $19–21 в час.