Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Марокко Нассера Боуриту.

Как сообщает АПА, Нассер Боурита сказал, что король Марокко Мухаммед VI высоко оценивает хорошие отношения с президентом Азербайджана и успешное развитие связей между странами.

Гость отметил, что в преддверии годовщины установления дипломатических отношений между нашими странами Марокко также готовится к празднованию 25-летия исторической встречи бывшего короля Марокко с общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым. Нассер Боурита отметил, что эта историческая встреча заложила основу хороших связей между странами, и этот путь сегодня успешно продолжает Ильхам Алиев. Гость также подчеркнул, что заседание совместной комиссии, которое пройдет в рамках визита, создаст хорошие возможности для обсуждения перспектив двусторонних отношений.

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Марокко отметил, что наши страны демонстрируют солидарность на международной арене, Марокко поддерживает территориальную целостность Азербайджана и, в свою очередь, выражает благодарность Азербайджану за поддержку территориальной целостности Марокко. Говоря об исламофобии и радикализме в мире, министр подчеркнул важность еще большего приложения усилий наших стран по защите исламских ценностей на международном уровне.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что сегодня Азербайджан ведет активную борьбу с принявшей большой размах в мире исламофобией, и с этой точки зрения наши страны демонстрируют единую позицию по этому вопросу.

Говоря об экономических связях, глава государства сказал о наличии большого потенциала для расширения сотрудничества в этой сфере, и отметил важность развития взаимных торговых связей и исследования инвестиционных возможностей.