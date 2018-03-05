Парламент Армении в минувшую пятницу избрал новым президентом страны Армена Саркисяна – ставленника правящей коалиции, которого своим преемником объявил уходящий президент Серж Саргсян.

Саркисян избран в ходе безальтернативных выборов сроком на семь лет. Сам же Серж Саргсян, как ожидается, теперь будет претендовать на кресло премьер-министра. Именно к премьеру одновременно и переходят все реальные рычаги власти в стране, включая контроль над силовыми структурами.

Эта реформа власти была предначертана еще в конце 2015 года, когда на референдуме были приняты соответствующие поправки. До сих пор президент в Армении избирался всенародным голосованием.

Фигура Саркисяна вызвала кривотолки в стане оппозиции. Еще в советское время он был тесно связан с Великобританией – ему разрешали ездить в эту страну и преподавать там математику в одном из университетов. В середине 90-х Саркисян ненадолго возглавил правительство Армении, но уже через четыре месяца покинул этот пост – как считается, из-за ссоры с тогдашним министром обороны, своим однофамильцем Вазгеном Саркисяном. Позднее Саркисян стал послом Армении в Лондоне, а затем погрузился в бизнес. В этот период он приобрел и британское гражданство. Правда, теперь он утверждает, что еще шесть лет назад от него отказался. Есть данные о том, что у нового президента близкие отношения с принцем Чарльзом, и визит последнего в Армению в 2013 году был организован именно Саркисяном. В армянской прессе также много пишут о деловых интересах Саркисяна в России, Казахстане, Туркменистане. Оппозиция сомневается и в том, что Саркисян расстался с британским паспортом, и в том, что новый президент перестал контролировать свой бизнес.

Видимо, чтобы не прослыть «слишком прозападным», будучи в статусе кандидата в президенты Саркисян в начале февраля первым делом нанес визит в Москву, а уж затем отправился в Лондон. Однако директор Института политических исследований России Сергей Марков в интервью порталу «Москва – Баку» все равно выражает сомнение в том, что Саркисян искренне настроен на дружеские отношения с Россией.

– Многие полагают, что прежний опыт Армена Саркисяна, его дипломатичные намеки предвещают, что он не хочет ограничивать себя ролью «английской королевы». Сергей Александрович, возможны ли в будущем трения внутри его правящего тандема с фактическим правителем страны Сержем Саргсяном?

– Да, может возникнуть противоречие, конфликт между формальными и неформальными институтами власти. Это создает как бы угрозу политической стабильности. А для такой стабильности нужно, чтобы институты формальной власти и неформальной совпадали друг с другом.

Разумеется, сейчас меняется конституция – властные полномочия во многом перетекают в правительство. Сейчас никто не знает, как поведет себя Армен Саркисян. Может, он спокойно признает чужое лидерство, а может через какой-то срок начнет настаивать на своем лидерстве. Но элемент нестабильности уже возник.

– В случае таких трений возможно ли, что президенту или премьеру захочется инициировать «маленькую победоносную войну» в Карабахе, чтобы повысить собственную популярность или отвлечь внимание общества от ссор внутри тандема?

– Выход из внутриполитической нестабильности через обострение конфликта в Карабахе возможен. В таких случаях часто предпринимаются внешнеполитические действия, которые способны сплотить нацию. Но в данном случае, пока непонятно, кто мог стать инициатором такого обострения.

Ведь в таких ситуациях какой-то один политик пытается при помощи резких внешнеполитических действий подавлять соперников внутри страны. А пока непонятно, кому такой ход может понадобится.

Думаю, что и Минская группа ОБСЕ заинтересована, и Азербайджан заинтересован в политической стабильности внутри Армении, – для того, чтобы сильное руководство в Ереване нашло в себе силы пойти на компромисс по Карабаху.

– Новый президент Армении после того, как поработал в 90-е и в нулевые годы в роли премьер-министра и посла в Лондоне, как известно, решил стать подданным английской королевы. От британского паспорта он отказался не далее как в 2011 году, да и то оппозиция сомневается, отказался ли он окончательно. Можно ли в этой связи сомневаться в его патриотизме?

– В патриотизме его сомневаться не надо. Имеет смысл сомневаться в том, что Саркисян будет ориентирован на хорошие отношения с Россией. Как известно, позиция британского правительства очень жестко антироссийская.

Должен вам сказать, что Армения – это не только маленькая горная республика. Армения – это сочетание населения в горах Кавказа и многочисленной, очень влиятельной диаспоры. Назначение такого президента, как Саркисян, может усилить влияние диаспоры на политику Еревана. По нагорно-карабахскому вопросу диаспора занимает, как правило, более радикальную позицию, чем население Армении, то это может привести в перспективе к ужесточению курса Армении относительно Карабаха. Впрочем, пока это только предположение.

– Можно вспомнить, что Серж Саргсян объявил саму реформу о передаче полномочий от президента к правительству, после того, как летом 2015 года в Ереване вспыхнул «тарифный Майдан». Удалось ли с тех пор Саргсяну с помощью реформы отвлечь внимание населения? То есть сделать свое положение менее шатким? Вот в феврале в Ереване опять прошло шествие-митинг против роста цен…

– Смена форма власти напрямую пока на экономическое положение рядовых армян не повлияет. Но она может повлиять на перераспределение экономических активов, поскольку меняются центры власти, расклад сил в правящих кругах.

Что касается выступлений 2015 года, связанных с энергетикой, то они были искусственными. Попытка поднять вопрос о ценах на свет тогда была просто завуалированной формой выплеска антироссийских настроений. Ведь энергетический сектор контролировали российские компании. Поэтому нельзя говорить, что тогда положение населения как-то резко ухудшилось. Это была просто необходимая организаторам демагогия на «электрическую» тематику.

Сейчас мы пока не видим такого рода массовых протестов. Мне кажется, Саргсяну удалось консолидировать свою власть, однако долговременной его проблемой остается его невысокая популярность среди рядовых армян.

– А почему Саргсян прямо накануне выборов нового президента решил аннулировать свои протоколы о нормализации отношений с Турцией, которые он в 2009 году подписал с президентом Эрдоганом? Ратификация этих протоколов была давным-давно остановлена. С точки зрения Саргсяна, чем они сейчас ему помешали?

– Трудно сказать, но рабочее объяснение пока состоит в том, что Саргсян предполагает так: понадобится политическая поддержка, а эти протоколы непопулярны. Значит, так он решил убрать лишний повод к своей непопулярности.