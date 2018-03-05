Армен Саркисян де-факто избран не президентом Республики Армения, а членом правящей мафии. Такое мнение в беседе с Радио Азатутюн высказал глава оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян.

Как утверждает Пашинян, отныне Армен Саркисян также является частью обета молчания и не будет пытаться противостоять правящей Республиканской партии Армении, поскольку он уязвим.

«Конституция Армении запрещает гражданину Республики Армения быть гражданином другой страны. Если Армен Саркисян получил гражданство Великобритании в 2002 году, то это значит, что он отказался от гражданства Республики Армения. После моего выступления у него было последнее слово, и он в нем не стал отрицать этого», — сказал Пашинян, отметив, что Армен Саркисян уязвим для власти.

В ответ на замечание о том, что нарушение Конституции является тяжким преступлением, и на вопрос, нет ли в этом преступлении государственного масштаба, если, как утверждает «Елк», Армен Саркисян не удовлетворяет цензу гражданства для того, чтобы быть президентом, Пашинян ответил так: «Я же уже сказал, что это мафия. Существование этой мафии само по себе является преступлением».