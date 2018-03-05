6 марта в Баку и в Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, в основном без осадков, ночью в некоторых местах будет моросящий дождь.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана, иногда будет дуть местами усиливающийся северо-западный ветер, который днем сменится на северо-восточный.

Температура в Баку и Абшеронском полуострове ночью составит 4-6 градусов, а днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана в отдельных регионах ожидаются кратковременные дожди, в горной местности — снег. В некоторых районах днем дожди прекратятся. Ночью и утром в отдельных местах будет туман. Подует восточный ветер, который ночью и утром кое-где усилится.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем 8-13, в горах ночью от 0 до 5 мороза, днем 3-7 градусов тепла.