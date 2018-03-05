Военнослужащие ракетных войск Западного военного округа осуществили боевой запуск баллистической ракеты «Искандер-М».

Об испытаниях с полигона Капустин Яр сообщает Минобороны России.

«Пуск ракеты осуществлен на дальность более 100 километров по мишени, имитирующей командный пункт условного противника. Цель поражена с высокой степенью точности. Действия личного состава при подготовке к выполнению пуска и по результатам попадания в цель оценены на отлично», — сообщает ведомство.

Пуск «Искандера» стал заключительным этапом тактического учения военнослужащих в рамках переобучения в 60-м учебном центре боевого применения ракетных войск, информирует «Лента».

«Искандер» представляет собой семейство оперативно-тактических ракетных комплексов, предназначенных для поражения малоразмерных и площадных целей, в первую очередь ПВО и ПРО, командных пунктов и объектов инфраструктуры. «Искандер-М» — вариант с квазибаллистическими ракетами, изготовленными с применением понижающей заметность стелс-технологии.