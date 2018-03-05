В Сумгайыте в квартире обнаружено 6 трупов.

Как передает Qafqazinfo, жители дома на улице Сульх обратились в полицию и заявили, что уже несколько дней из соседней квартиры исходит плохой запах.

На место прибыли правоохранительные органы и обнаружили в квартире 6 трупов.

В настоящее время в городской прокуратуре проводится расследование. Как отметил помощник прокурора Парвиз Алиев, эти лица были членами одной семьи.

Согласно первоначальной информации, умершие отравились угарным газом. Отмечается, что они были вынужденными переселенцами из Физулинского района.

Как сообщили в прокуратуре Сумгайыта, ими стали Рафиг Гусейнова, 1961 г.р., Егяна Гусейнова, 1965 г.р., Сара Рафиг гызы Гусейнова, 1987 г.р., Фарид Гудрат оглу Аббасов, 2009 г.р., Земфира Гудрат гызы Аббсова, 2010 г.р. и Егяна Гудрат гызы Аббасова 2012 г.р.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 314.3 УК АР, ведется расследование.