2 марта 2018 года в издаваемой на испанском языке версии престижной американской газеты «Los Angeles Times» — «Hoy Los Angeles» была опубликована статься главного редактора газеты Алехандро Масиэля (Alejandro Maciel) об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, Ходжалинском геноциде и проведенных несколько дней назад слушаниях в Сенате штата Калифорния против Азербайджана и Турции.

Как сообщили АПА в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, выпускаемая миллионным тиражом газета «Los Angeles Times» является самым большим и престижным медиа-органом, который занимается издательством на испанском языке. В Соединенных Штатах Америки проживает испаноязычное население численностью 55 млн. человек, в Калифорнии — 15 миллионов человек, в Лос-Анджелесе – до 5 миллионов человек. Влияние этой общины на политическую и экономическую жизнь Соединенных Штатов усиливается с каждым днем.

В статье автор говорит об армяно-азербайджанском конфликте и Ходжалинском геноциде, оккупации вооруженными силами Армении азербайджанских земель, об учиненном армянами в Ходжалы геноцида в отношении многочисленных невинных азербайджанцев, а также отмечает, что в результате агрессии со стороны Армении более миллиона азербайджанцев были изгнаны со своих родных земель.

А.Масиэль подчеркивает, что Армения все еще не выполнила требования принятых Совбезом ООН четырех резолюций, осуждающих агрессию Армении в отношении Азербайджана. Он также отмечает, что ряд других авторитетных международных организаций приняли соответствующие резолюции, и довел до внимания, что в этих документах отмечается, что Армения применила агрессию, этническую чистку и преступления в отношении азербайджанского населения.

В статье А.Масиэль также рассказывает о проведенных в Сенате штата Калифорния слушаниях, направленных против Азербайджана и Турции. Он отмечает, что эти слушания не оправдали ожиданий армянского лобби. Автор говорит, что на слушаниях приняли участия только два из сорока сенаторов Калифорнии. По его словам, на мероприятии члены азербайджанской общины в Калифорнии задавали различные вопросы, и проводящий слушания сенатор Энтони Портантино уклонялся отвечать на различные вопросы, в том числе на вопрос, почему Сенат не осуждает массовые убийства азербайджанцев со стороны армян.

Затем автор отмечает, что Сенат Калифорнии во время обсуждений армяно-азербайджанского конфликта должен быть верен принципам справедливости и обязан выслушивать мнения обеих сторон.