В Баку мужчина, которому не выплачивают зарплату 2 месяца, облился бензином и поджег себя.

Как передает Olke.az, Зейналов Бахруз Фейруз оглу облился бензином и поджег себя. Он был доставлен в Республиканский ожоговый центр. По словам главврача Шохрата Мамедова, у мужчины диагностированы ожоги шеи, носа, рук, его состояние стабильное.

По факту в Хатаинском РУП проводится расследование. Во время допроса Б.Зейналов заявил, что работает водителем в компании ООО «Elat», где ему не выплачивают зарплату уже 2 месяца, из-за чего он поджег себя.