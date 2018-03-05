Эскадра боевых кораблей ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем Carl Vinson вошла во вьетнамский порт Дананг с четырехдневным дружественным визитом, передает Газета.ру со ссылкой на Time.

«Дружественный визит отряда кораблей ВМС США во Вьетнам направлен на дальнейшее укрепление взаимодействия между двумя странами в рамках отношений всеобъемлющего партнерства, что способствует поддержанию мира, стабильности, безопасности, сотрудничества и развития в регионе», — заявила официальный представитель вьетнамского внешнеполитического ведомства Ле Тхи Тху Ханг.

По ее словам, первый заход во Вьетнам авианосца США осуществляется по договоренности с высшими руководителями обеих стран.