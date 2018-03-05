Власти Гватемалы намерены перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим в мае 2018 года, переезд состоится через два дня после того, как аналогичный шаг сделают США.

Как передает ТАСС, об этом в воскресенье заявил президент Гватемалы Джимми Моралес, выступая на ежегодной конференции Американо-израильского комитета по общественным отношениям (AIPAC). Трансляция его выступления велась на официальном сайтеорганизации.

«Я принял решение вернуть посольство Гватемалы в Иерусалим. Мы признаем Иерусалим столицей Израиля. В мае этого года мы отпразднуем 70-летие Израиля, и, согласно моему приказу, через два дня после того, как США перенесут свое посольство, Гватемала также окончательно перенесет свое посольство в Иерусалим», — сообщил президент. Моралес также добавил, что этим шагом Гватемала поддерживает народ Израиля, и выразил надежду, что другие страны вскоре последуют ее примеру.