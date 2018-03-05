Министерство энергетики Азербайджана в 2018-2019гг направит 1 млн евро на проведение ряда мер по повышению энергоэффективности, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабинете министров.

«Правительство Азербайджана приняло решение направить средства в размере 1 млн евро из гранта Европейского союза на сумму 13 млн евро (на поддержку реформ в сфере энергетики — ИФ) на повышение эффективности в сфере энерго- и теплоснабжения, уменьшения потерь в этой сфере, а также для обеспечения устойчивого энерго- и теплоснабжения населения. Проведение мер в этом направлении поручено Минэнерго в 2018-2019гг», — отметили в кабмине.

В частности, Минэнерго должно будет подготовить: план действий по оптимизации и совершенствованию деятельности существующих электростанций; предложения для привлечения частных инвестиций в сферу альтернативной и возобновляемой энергии; предложения по совершенствованию законодательства для проведения реформ в сфере энергетики; план действий по проведению диагностики деятельности ОАО «Azеristiliktеchizat» и поэтапной оптимизации ее деятельности.