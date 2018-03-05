В понедельник утром, 5 марта, в бакинском метро произошло ЧП, результатом которого стало массовое столпотворение.

Как сообщает портал 1news.az, на ветке «Дарнагюль» — «Ази Асланов» поезда приходили с интервалом 7-10 минут, хотя он не должен превышать 3-4 минут. Это, в свою очередь, привело к тому, что на станциях «Насими», «Азадлыг проспекти», «Мемар Аджеми», «20 Января», «Иншаатчылар», «Элмляр Академиясы» перроны оказались забиты ожидающими прибытия поезда пассажирами.

По словам главы пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаева, задержки в движении произошли из-за технической проблемы в указателе на станции «Нариман Нариманов», возникшей в 08:15 утра.

«Ведутся работы по устранению проблемы. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сказал Пашаев Minval.az.