Подразделения ВС Турции установили контроль над городом Шейх-эль-Хадид в сирийском Африне.
Как передает РИА Новости, об этом говорится в заявлении генштаба Турции.
Подразделения ВС Турции установили контроль над городом Шейх-эль-Хадид в сирийском Африне.
Как передает РИА Новости, об этом говорится в заявлении генштаба Турции.
Дата: 2018/03/04 21:36
Раздел: Мир
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