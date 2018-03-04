В Hollywood Life появилась информация о том, что фанаты полюбившейся саги смогут вновь лицезреть волшебную историю о любви вампира к простой девушке. Об этом пишет «Лайф».

Источник сообщает, что в последнее время одни из самых востребованных актёров Голливуда встречаются для обсуждения предстоящего проекта, детали которого не разглашаются. Он также отмечает, что сами Кристен и Роберт займут второстепенные позиции с актёрской перспективы, но лидирующие — в рамках подбора новых, молодых кадров для проекта, которому суждено будет стать бестселлером.

Формат проекта — под завесом тайны. Это может быть новый сериал о вампирах, или экранизация выпущенной книги Стефани Майер об истории Беллы Свон и Эдварда Каллена от лица главного героя, или ремейк полюбившейся саги для нового поколения.