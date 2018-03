Британская певица, поэтесса и актриса Джосс Стоун выступила в Баку со своим гитаристом, исполнив авторские песни в стиле соул, блюз и джаз, а также классические каверы и новинки. Об этом пишет «Спутник».

Джосс Стоун получила известность в 2003 году, когда ее дебютный албом «TheSoulSessions», получил номинацию MercuryPrize.

Ее песня «You Had Me» из второго альбома вошла в список лучших десяти хитов в Великобритании. За всю свою творческую карьеру Джосс продала более десяти миллионов альбомов по всему миру, стала обладательницей двух премий Brit Awards и одной Grammy Award. Джосс успела спеть дуэтом с такими певцами, как Стиви Уандер, Джеймс Браун и Мик Джаггер. А в 2006 году певица снялась в фантастическом фильме «Эрагон».

Бакинский концерт звезды, который она назвала Live in the Land of Fire, состоялся на сцене джаз-клуба Rotunda. Цель Джосс Стоун — выступить во всех странах мира, зарегистрированных в ООН.