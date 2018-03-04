Азербайджанский иллюстратор Гюндуз Агаев в своих работах обнажает главные человеческие пороки. Его творчество посвящено как современным проблемам с социальными сетями и телевидением, так и вечным темам — бесконечным войнам, голоду, насилию. В галерее «Ленты.ру» — самые яркие работы художника.

Иллюстратор не стесняется выражать свои мысли в работах. «Привлекательное ТВ» — история о том, как некто могущественный транслирует народу информацию из зада, в то время как головы людей-зомби скорее походят на туалетные бачки, нежели на сосредоточение ума.