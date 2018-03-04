Глава Дербентского района Дагестана Магомед Джелилов в судебном порядке отстранен от занимаемой должности и помещен под домашний арест.

Об этом сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.

«Глава Дербентского района Дагестана Магомед Джелилов помещен под домашний арест. Также по решению суда Джелилов отстранен от занимаемой должности главы муниципального образования «Дербентский район», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по данным следствия, в 2015 году Джелилов, выходя за пределы своих полномочий, незаконно подписал постановление о предоставлении двум местным жителям земельных участков площадью по 1 гектару каждый для ведения личного подсобного хозяйства, муниципальное образование понесло ущерб примерно в 2,2 миллиона рублей.

В Дагестане, одном из самых бедных регионов России, сейчас работает специальная комиссия силовиков из Москвы. За это время в регионе за коррупцию была задержана верхушка правительства: уже бывшие премьер-министр, два его зама и министр образования, а также мэр и главный архитектор Махачкалы.