В понедельник в Азербайджан вернется нестабильная погода. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов АР.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ближе к ночи местами возможна морось. Порывистый юго-западный ветер днем сменится сильным северо-западным ветром. Температура воздуха ночью составит 4-6 градусов тепла, днем — 8-12 градусов выше нуля.

В регионах республики местами пройдут дожди, в горных районах снег. Западный ветер днем местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит от одного до пяти градусов тепла, днем — 11-16 градусов выше нуля. В горной местности синоптики прогнозируют ночью от двух до семи градусов мороза, днем — 0-5 выше нуля.