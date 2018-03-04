Анкара не имеет проблем с Москвой из-за турецкой военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции на борту самолета, возвращаясь из турне по африканским странам.

«По Африну у нас нет противоречий в Россией. В Идлибе идет процесс по созданию наблюдательных пунктов. На данные момент уже создано 8 таких пунктов. В будущем планируется проведение в Стамбуле трехстороннего саммита (РФ – Турция — Иран), подобного саммиту в Сочи. Там у нас будет возможность оценить и обсудить все вопросы», — цитирует Эрдогана телеканал TRT.

На вопрос о спорах с НАТО по поводу закупок российских зенитных ракетных комплексов С-400 Эрдоган напомнил, что член НАТО Греция также закупила у России ЗРК С-300, однако никаких санкций в отношении Греции не последовало. «Мы не собираемся спрашивать у других, как нам обеспечить безопасность нашей страны», — сказал президент Турции.

Эрдоган вновь раскритиковал США за невыполнение обещаний по отводу сил самообороны сирийских курдов (YPG) из Манбиджа.

«Несмотря на то, что Вашингтон все время нам это обещает во время телефонных переговоров и двусторонних встреч, в действительности сирийское ответвление сепаратистской террористической организации Рабочей партии Курдистана — группировка YPG — из Манбиджа выведена не была. Сейчас президент США Дональд Трамп и его команда снова говорят нам то же самое, но действия не отражают их слов», — заявил турецкий лидер.