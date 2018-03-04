В Москве в Общественной Палате РФ состоялся круглый стол «История Азербайджанской Демократической Республики: взгляд через столетие. 1918–2018 гг.», посвященный вековому юбилею создания первой азербайджанской Республики.

Как сообщает АПА, круглый стол был организован Цетром Азербайджанско-Русской Культуры и Солидарности и Комиссией по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей ОП РФ.

На меропрятии приняли участие представители Государственной Думы, Посольства Азербайджана в России, видные общественные деятели и ученые двух стран, юристы, журналисты и представители диаспоры.

Открывая мероприятие исполнительный директор Центра азербайджанско-русской культуры и солидарности Мехман Шукуров отметил важность проведение посвященному 100-летие создание АДР в Общественном Палате. Выступая на круглом столе, советник посла Азербайджана в России по гуманитарным вопросам Вугар Имамалиев приветствовал собравшихся.

«Уважаемые дамы и господа, от имени посольства Азербайджанской Республики хочу поприветствовать всех вас на сегодняшнем мероприятии и выразить благодарность за участие в столь важном для нас круглом столе, которым мы сегодня продолжаем отмечать столетие Азербайджанской Демократической Республики. Как вы все знаете, указом президента Азербайджанской Республики 2018 год обозначен годом Азербайджанской Демократической Республики, и мы отмечаем 100-летие республики плеядой мероприятий. Я очень рад видеть здесь своих соотечественников, уважаемых ученых, общественных деятелей, дипломатов. Надеюсь, что сегодняшний наш круглый стол будет еще одной лептой в наше празднование 100-летия АДР», — поведал Вугар Имамалиев.

Советский и азербайджанский дипломат Рамиз Абуталыбов в своем выступлении на круглом столе рассказал о жизни за рубежом азербайджанских эмигрантов первой волны. «Эмигранты в то время не имели тех возможностей, которые есть сейчас. В то время они жили в очень тяжелых условиях. Тем не менее, они продолжали пропагандировать независимый Азербайджан, продолжали писать ноты, меморандумы. В свое время западные страны, Антанта в частности, в 19-20 гг осуждали все кавказские делегации — это Армения, Грузия, Северный Кавказ, Дагестан, утверждая, что они не могут отделиться и создать какую-то Кавказскую федерацию. И вот уже будучи в эмиграции, когда все эти страны потеряли независимость, в том числе и Северный Кавказ, в Москве в июне 1921 года создали первый Союз кавказских республик. И затем, через несколько лет, в 1934 году была создана Кавказская федерация, был создан его руководящий орган — Комитет независимых кавказских республик, своего рода правительство в изгнании», — рассказал дипломат.

«Весь архив азербайджанской делегации в Париже сейчас находится в Баку, в государственном архиве. Кроме того, я был в хороших отношениях в Стамбуле с внучкой председателя азербайджанской делегации, которая тоже мне дала часть своих архивов. Я тоже передал их в государственный архив Азербайджана. У меня были письма, 33 письма, переписка между Буниным и азербайджанской писательницей Банин. Эти письма сейчас находятся в музее им. Цветаевой в Борисо-Глебском переулке. Азербайджанские эмигранты через меня подарили Азербайджану старинный ковер, который сейчас украшает Музей ковра в Баку», — подчеркнул Рамиз Абуталыбов.

На мероприятии также выступили помощник сопредседателя российско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы, депутата Госдумы Дмитрия Савельева Сергей Голубев, ученый-историк Исмайыл Агакишиев, журналист-публицист Азер Джангиров, кандитат исторический наук Эльдар Аббасов, юрист Эльман Пашаев и журналист-публицист Джафар Садык.

В рамках круглого стола показан короткометражный филм «Письма из Парижа».