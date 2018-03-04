В России в ближайшее время будет разработан танк на колесной платформе «Бумеранг».

Это событие анонсировал в выпуске передачи «Военная приемка» на телеканале «Звезда» генеральный директор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий.

По его словам, это, в принципе, будет такое ноу-хау на этой же платформе, и об этом можно будет говорить в самое ближайшее время.

Колесная платформа «Бумеранг» должна стать единой основой для создания боевых машин (БМП, БТР, колесных танков, а также шасси для техники специального назначения). «Бумеранг» имеет колесную формулу 8×8, дистанционно управляемый модуль вооружения и керамическую бронезащиту. В легкой и средней весовой модификации машина может плавать. Впервые «Бумеранги» были продемонстрированы на параде Победы 9 мая 2015 года.

Под колесным танком подразумеваются некоторые современные пушечные тяжелые бронеавтомобили. Их характеристики в плане огневой мощи в ряде случаев близки к таковым у основных боевых танков. Примерами такой техники служат американская самоходка M1128 семейства Stryker, французский бронеавтомобиль AMX-10RC и итальянская машина Centauro, все они вооружены 105-миллиметровыми орудиями.