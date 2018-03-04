Американский аналитик Дэниэл Патрик Уэлш, который рассказал о провале США в «гонке вооружений», оказался певцом и продавцом мыла. Об этом пишет The Insider.

«Эта истерия связана с тем, что США искренне считали, что в военной сфере опережают Россию. Для тех, кто стоит у руля Америки, было немыслимо, что Россия и Китай могут нас догнать и стать реальной угрозой», — сказал он в эфире телеканала НТВ.

Однако, как отмечает портал, никакой «истерии» в администрации США после заявлений Владимира Путина о новых российских вооружениях не было. Лидер США Дональд Трамп не делал по этому поводу публичных заявлений и не комментировал данную тему в Twitter.

Кроме того, в феврале Трамп опубликовал бюджетный план, согласно которому в 2019 году на оборону выделят $686 млрд — «примерно втрое больше, чем весь бюджет РФ». При этом военный бюджет России на текущий год равен 2,8 трлн рублей (по текущему курсу менее $50 млрд).

Как выяснилось, Дэниэл Патрик Уэлш живет в пригороде Бостона Сейлеме и содержит частную школу. На своем личном сайте он называет себя «писателем, певцом, переводчиком, активистом и поющим поэтом». Также Уэлш продает диски со своими песнями, открытки и мыло. Кроме того, он периодически публикует статьи о политике в интернет-изданиях Truth Out, Consortium News и Third World Traveler. Он критикует американскую политику, называя ее «милитаристской и экспансионистской».