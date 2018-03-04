Азербайджанский кикбоксер Алим Набиев поделился своим мнением о победе над камерунцем Седриком Думбе в рамках турнира «Глория-51».

«О, да! Победа! Вот я целый, могу еще прыгать, танцевать. Настроение – супер! Спасибо всем, от души, что болели за меня. Телефон разрывается, не могу прочитать каждое сообщение. Со мной все хорошо – только вот губу немного подбили, как будто ботоксом накачали. Тяжелый бой был, соперник был неслабым. Но мы победили! В третьем раунде я уже почувствовал соперника, еще пара-тройка ударов коленом отправила бы его в нокаут» — сказал он в прямом эфире на социальной сети Инстаграм.

Как сообщает «Азериспорт», Набиев также коснулся будущего боя, который проведет против действующего чемпиона Арута Григоряна из Армении. «Да, это мой план. Прохожу Думбе и дай Бог выиграю у Григоряна. Я выиграю его за счет своего ума. Он сильный боец, но я умнее и сильнее духом. Победа будет моей. Также хочу поблагодарить своих фанатов. Удивился, что тут (в Роттердаме) было много земляков из Азербайджана. Спасибо, что они рядом и поддерживают меня», — заявил кикбоксер.