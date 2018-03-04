Немецкие социал-демократы согласились создать новое правительство Германии вместе с альянсом ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель, сообщает телеканал ZDF.

«По итогам внутрипартийного вотума СДПГ (Социал-демократической партии Германии – ред.) большинство членов высказались за вступление в «большую коалицию» с ХДС и ХСС», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.

В конце сентября 2017 года в Германии прошли выборы в бундестаг, после которых начались переговоры о формировании коалиции. В Берлине 7 февраля участники переговоров представили проект коалиционного соглашения. По предварительным оценкам, правительство может быть сформировано в марте-апреле.

Ранее съезд Христианско-демократического союза во главе с Меркель поддержал коалиционное соглашение.