В Амстердаме так холодно, что покрылись льдом некоторые каналы. К счастью, это превратило их в катки, чем немедленно воспользовались жители. Впервые за шесть лет каналы Принсенграхт и Кейзерсграхт замерзли достаточно для того, чтобы выдерживать вес десятков прохожих.
Конькобежцы катаются, а пешеходы просто наслаждается новизной прогулок там, где раньше была вода. Одна женщина даже взяла с собой собаку, — сообщает «Моя планета» со ссылкой на The Guardian.
today, for the first time in years, people were ice skating on the amsterdam canals pic.twitter.com/pbUwR7hvBr
— juan (@juanbuis) 2 марта 2018 г.
«Это просто круто. Вы видите мир с немного другого ракурса», — сказал конькобежец Нолдус Рейджндерс.
More skating on the canals this afternoon. Crazy times in #Amsterdam #canalliving pic.twitter.com/5KqJHjH8N8
— jim butler (@TheSCAuthority) 2 марта 2018 г.
VIDEO!
Schaatsen op de Prinsengracht. pic.twitter.com/bg8bU6MoML
— MOKUMS (@Mokums) 2 марта 2018 г.
А вот несколько дней назад двое любителей коньков попали в ловушку, выйдя на лед, когда он еще не был достаточно толстым. Пара провалилась и была спасена прохожими.