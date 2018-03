В Амстердаме так холодно, что покрылись льдом некоторые каналы. К счастью, это превратило их в катки, чем немедленно воспользовались жители. Впервые за шесть лет каналы Принсенграхт и Кейзерсграхт замерзли достаточно для того, чтобы выдерживать вес десятков прохожих.

Конькобежцы катаются, а пешеходы просто наслаждается новизной прогулок там, где раньше была вода. Одна женщина даже взяла с собой собаку, — сообщает «Моя планета» со ссылкой на The Guardian.

today, for the first time in years, people were ice skating on the amsterdam canals pic.twitter.com/pbUwR7hvBr

— juan (@juanbuis) 2 марта 2018 г.