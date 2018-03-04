Американские пластические хирурги выяснили, что 55% их пациентов мечтают об операции на лице, чтобы лучше выглядеть на селфи. По мнению специалистов, которое приводит «Гардиан», большинству пациентов это просто не нужно.

Пластические хирурги говорят, что камера искажает пропорции лица, и нос человека на селфи кажется больше. Специалисты из Медицинской школы в Нью-Джерси составили математическую модель, в которой учитываются основные параметры лица. Результаты показывают, что при фотографировании с расстояния около 30 сантиметров ширина носа на изображении кажется примерно на 30% больше, чем на самом деле. Также на таких фотографиях кончик носа визуально увеличивается примерно на 7%. Чтобы «вернуть» чертам лица привычные пропорции, достаточно отодвинуть камеру от лица на 1,5 метра, например с помощью палки для селфи. Как отмечают специалисты, съемка на камеру телефона с близкого расстояния чем-то напоминает аттракцион «Кривое зеркало».