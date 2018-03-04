Госдепартамент США официально обвинил власти Северной Кореи в производстве и применении химического оружия. По данным департамента по международной безопасности и нераспространению оружия массового поражения американского дипломатического ведомства, Пхеньян использовал нервно-паралитический газ VX для покушения на сводного брата лидера Северной Кореи. Ким Чен Нам был убит в результате нападения в международном аэропорту Куала-Лумпура в прошлом году.

Результаты расследования этого преступления пока официально не разглашаются. Тем не менее, Госдепартамент США уже объявил о введении новых санкций против Пхеньяна. Запрет на оказание иностранной финансовой помощи и любые виды сотрудничества с предприятиями КНДР вступает в силу в ближайший понедельник 6 марта.

О том, что власти Северной Кореи использовали химическое оружие, ранее упоминал и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. В январе этого года, отвечая на вопрос журналистов, он заявил, что Вашингтону «известно» о применении Пхеньяном различных видов такого оружия.

По данным Пентагона, КНДР располагает запасами химоружия для артиллерийских зарядов, а также разрабатывает нервно-паралитические, удушающие и другие вещества.

Согласно заключению экспертов, убийство Ким Чен Нама в Малайзии 13 февраля 2017 года стало еще одним подтверждением данных, полученных ранее от беженцев из Северной Кореи, которые утверждали, что власти страны широко используют химическое оружие для проведения опытов над заключенными.

К выводу о том, что при покушении на сводного брата Ким Чен Ына было использовано химоружие, ранее пришли и специалисты-токсикологи в Малайзии, сообщает ВВС.

Эксперты ООН утверждают, что технологии для производства химоружия Пхеньян в последние годы поставлял в Сирию. В докладе, публикация которого ожидается в ближайшее время, говорится что в августе КНДР поставила Дамаску клапана высокого давления и термометры, которые используются в производстве химического оружия. Специалисты из Северной Кореи принимают участие в разработке программ по созданию химического и ракетного оружия в ряде стран Ближнего Востока, утверждается в докладе ООН.

В конце недели Пхеньян опроверг сообщения о сотрудничестве с режимом в Сирии. В заявлении, распространенном представительством КНДР в ООН, говорится, что Северная Корея «никогда не была замечена в разработке, производстве и хранении химоружия».