Сюжет о наводнении, смывающем человека с лица земли, существует не только в Библии, но и в мифологии многих народов мира. Современная наука предполагает, что эти предсказания не так уж неправдоподобны, как многим хотелось бы думать. Информацию распространяет «Вокруг света».

8,7 млн человек к 2050 году рискуют стать беженцами из-за подъема уровня Мирового океана.

Территории, расположенные ниже уровня моря на 5 и более метров:

Мальдивские острова 100%

Тувалу 100%

Маршалловы острова 99%.

Глобальный ущерб от подъема уровня Мирового океана к 2100 году может составить 2,82 трлн долл.

От 147 до 216 млн человек живут в регионах, которые могут пострадать от подъема уровня Мирового океана к 2100 году.

На 74,8 мм повысился уровень Мирового океана с 1993 по 2016 год.

На 3,2 мм в год повышается уровень Мирового океана.

Первым в результате подъема уровня Мирового океана может исчезнуть островное государство Кирибати.

Изменения климата в Арктическом регионе идут в три-четыре раза быстрее, чем в среднем по планете. Площадь морских льдов стремительно сокращается. Уменьшение ледового щита — одна из главных причин возможного затопления Земли.