Сюжет о наводнении, смывающем человека с лица земли, существует не только в Библии, но и в мифологии многих народов мира. Современная наука предполагает, что эти предсказания не так уж неправдоподобны, как многим хотелось бы думать. Информацию распространяет «Вокруг света».
8,7 млн человек к 2050 году рискуют стать беженцами из-за подъема уровня Мирового океана.
Территории, расположенные ниже уровня моря на 5 и более метров:
Мальдивские острова 100%
Тувалу 100%
Маршалловы острова 99%.
Глобальный ущерб от подъема уровня Мирового океана к 2100 году может составить 2,82 трлн долл.
От 147 до 216 млн человек живут в регионах, которые могут пострадать от подъема уровня Мирового океана к 2100 году.
На 74,8 мм повысился уровень Мирового океана с 1993 по 2016 год.
На 3,2 мм в год повышается уровень Мирового океана.
Первым в результате подъема уровня Мирового океана может исчезнуть островное государство Кирибати.
Изменения климата в Арктическом регионе идут в три-четыре раза быстрее, чем в среднем по планете. Площадь морских льдов стремительно сокращается. Уменьшение ледового щита — одна из главных причин возможного затопления Земли.