На днях Дженнифер Лоуренс, которая прошлой осенью рассталась со своим бойфрендом Дарреном Аронофски, озадачила и немного шокировала своих фанатов. Во время телешоу у Эллен Дедженерес, она призналась, что время от времени, превращается в совершенно другую личность. Стоит ей выпить, она не просто пьянеет, а вообще перестает быть собой. Более того, актриса рассказала, что у нее есть для своего альтерэго отдельное имя. Когда Лоуренс немного «под градусом», она называет себя «Гейл», сообщают российские СМИ.

Как объяснила 27-летняя Дженнифер, это имя для нее придумали ее подруги, которые заметили, что подвыпившая Лоуренс превращается в свою полную противоположность. Она становится неконтролируемо отважной и безрассудной. И ей остается только радоваться, как с ней до сих пор не приключилось в таком виде никакой беды. Однажды она, к примеру, в состоянии легкого подпития нырнула в море, хотя ее предупредили, что там купаться было строго запрещено, поскольку это место просто кишело акулами… «Я обычно довольно осторожна и никогда не сделала бы этого, если бы была в полном порядке!» — заявила Дженнифер.

Любопытно, что как поведала Лоуренс, в такое состояние ее приводит далеко не всякая выпивка. К примеру, на недавнем дне рождения Эллен, хотя она успела продегустировать порядочное количество коктейлей с водкой, ничего особенного с ней не произошло. Но стоит Дженнифер выпить немного рома, как она превращается в Гейл. Так недавно актрисе довелось, побывав на съемках двух телешоу, где ее щедро угостили ромом, а потом вечером появиться в таком виде на премьере шпионского триллера «Красный воробей». И хотя Дженнифер изо всех сил старалась держать себя в руках, она вела себя так странно, так что гости премьеры заподозрили, будто с ней что-то всерьез не так. Поэтому с недавних пор Лоуренс приняла решение: впредь она будет пить ром только на каникулах, чтобы не попасть в совсем неловкую ситуацию.