На международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» представительница Азербайджана AISEL споет песню под названием «X my heart».

«Я влюбилась в песню «X my heart» сразу, как только услышала ее. Музыка вселила в меня невероятно позитивное чувство во время записи, сделав каждую секунду, проведенную в студии приятной. Чувствую очень сильную связь с текстом песни, так как в свое время именно вера в себя заставила меня преодолеть ряд трудностей в жизни. Этот мессадж я хочу донести до каждого – вера в себя делает вас «сильнее пушечных ядер», сообщает 1news.az.

Мне понравилось, как Сандра Бьорман обыграла в тексте мое имя AISEL, означающее на азербайджанском языке «лунный путь» (the path of the moon). Очень рада, что над проектом работала международная команда в состав которой вошли профессионалы из Азербайджана, Греции, Великобритании, Швеции, Кипра, Португалии, России и Украины. Для меня это «Евровидение» — конкурс, который с помощью музыки объединил европейские страны. Я горжусь, что представляю Азербайджан на этом мероприятии» — отмечает AISEL, рассказывая о своей конкурсной песни, которая сегодня появилась в Сети за несколько часов до официальной презентации на YouTube-канале «Евровидения».