Вах! Сержик отменил протоколы о нормализации с Турцией.

Так политолог Расим Мусабеков отреагировал на «демарш» Еревана на своей страничке в соцсети «Фейсбук».

«Серж Саргсян заявил о том, что Армения выходит из Цюрихских протоколов и прекращает процесс их утверждения. Как говориться «напугал ежа голым задом». Армяне всего лишь констатировали, что затеянная ими при поддержке западных покровителей коварная игра по подрыву союзничества Анкары и Баку, провалилась.

Ведь при всем своем самомнении и самодовольстве Серж Саргсян и его недалекий министр иностранных дел Эдвард Налбандян понимают, что Армения для Турции мало что значит. Анкара заключала эти протоколы с Арменией исключительно для того, чтобы снять искусственные препятствия для приема Турции в Евросоюз. Как известно сейчас вопрос о членстве Турции в этой организации Брюсселем и ведущими державами заморожен. Поэтому необходимость в форсированной нормализации турецко-армянских отношений отпала», — констатирует политолог.

«Армения, с ее ничтожной экономикой и бедным населением имеет значение разве что для прилегающих к границе турецких областей. Напомню, что Турция не поддерживает дипломатические и экономические отношения с Кипром, который является членом Евросоюза и имеет ВВП около 18 миллиардов долларов, тогда как у Армении этот показатель немногим более 11 млрд. долларов.

Ау, армяне, очнитесь… Население Турции больше в 28 раз, а экономика больше в 100 раз, чем население и экономика Армении. Это Еревану рано или поздно придется пойти на поклон к Анкаре, чтобы открыть для себя выход на емкий, 80 миллионный турецкий рынок, и чтобы получить железнодорожные и шоссейные коммуникации для транзита товаров на Ближний Восток и Южную Европу. Так что в пропагандистских целях армяне могут пыжиться сколько им угодно, но географические, демографические и экономические реалии им этим не изменить», — резюмировал Мусабеков.