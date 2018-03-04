35-летняя учительница из Санкт-Петербурга, занявшая прямо на уроке сексом с 15-летним школьником, помещена под подписку о невыезде, пишет Лента.Ру.

Уголовное дело в отношении педагога было возбуждено в конце прошлого года, когда мать подростка, узнав о произошедшем, подала заявление в Следственный комитет. Однако, обвинение до сих пор не предъявлено. Имя подозреваемой неизвестно, и на сайте частной школы, где преподает «плохая училка», сведений о ней найти не удалось, в администрации учреждения также ничего о ней не знают.

По данным издания, семья мальчика хорошо обеспечена, его отец работает в московской компании в сфере продажи нефти. Подросток числится в частной школе, но обучается на дому — нанятые учителя приходят к нему в удобное для него время. Газета отмечает, что он афиширует свои интимные отношения в сети и позиционирует себя как профессиональный футболист.