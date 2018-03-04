Международная федерация футбол (ФИФА) планирует в конце марта определиться со списком арбитров, которые будут работать на чемпионате мира 2018 года в России.

Об этом ТАСС сообщил глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка.

«Думаю, что мы окончательно определимся со списком арбитров на чемпионат мира к концу марта. Это случится после двухнедельного семинара в Дубае, который завершится 25 марта. Мы пока не решили, сколько бригад будет работать в России, но их количество не будет сильно отличаться от того, что было четыре года назад. На чемпионате мира в Бразилии работали 25 бригад», — сказал Бузакка.

«Раньше мы объявляли список судей уже в январе. Но сейчас это сложно было сделать так рано в связи с введением системы видеопомощи арбитрам (VAR). Требования к арбитрам изменились, так что мы должны дополнительно убедиться, что тот или иной судья действительно подходит для работы на самом важном спортивном турнире. Поэтому в этот раз решение будет принято в самый последний момент», — пояснил Бузакка.

По словам Бузакки, перед чемпионатом мира арбитры проведут заключительный сбор в тренировочном центре в итальянском Коверчано. «Судьи прилетят в Москву 3 июня. В качестве тренировочной площадки для них выбран стадион «Локомотив», — сказал Бузакка.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.