В Берлине произошло необычное ДТП с участием двух транспортных средств.

Об этом сообщила в Twitter полиция города, передает Gazeta.ua.

Необычным это ДТП делает то, что столкнулись автобус и вертолет.

«В районе Зюдкройц пробка из-за того, что автобус транспортной компании BVG наехал на спасательный вертолет Christoph21», — сообщают копы.

Автобус проезжая возле спасательного вертолета, задел его лопасти. В результате транспортного происшествия возникли проблемные пробки, так как произошло оно рядом с большое узловой транспортной станцией. Полиция считает виновным водителя автобуса.

В компании BVG к инциденту отнеслись с юмором, написав в Twitter: «Автобус — 1: Вертолет — 0».