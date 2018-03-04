Недалеко от театра Долби, в котором 4 марта пройдет 90-ая церемония вручения наград «Оскар», установили статую под названием «Кушетка для кастингов». На диване позирует никто другой, как Харви Вайнштейн. Напомним, в прошлом году десятки голливудских актрис обвинили некогда влиятельного продюсера в сексуальных домогательствах.

Автором статуи стали Джошуа Монро и неизвестный художник, которого в Сети знают под псевдонимом Plastic Jesus. По словам создателей, несмотря на скандал с Харви Вайнштейном, до сих пор в Голливуде такие «методы работы», как интимные кастинги, все еще имеют место быть, сообщают Ино-СМИ.

Напомним, за последние 20 лет более 300 продюсируемых Вайнштейном картин были номинированы на «Оскар».

С Харви сотрудничали самые известные кинодивы, среди них — Мерил Стрип, Николь Кидман, Гвинет Пэлтроу, Кейт Хадсон, Джулианна Мур, Кейт Бланшетт, Рене Зеллвегер, Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Пенелопа Крус, Ума Турман и другие.