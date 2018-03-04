В конце февраля на постсоветском пространстве вспомнили жертв трагических событий в азербайджанском Сумгаите. О том, что и почему происходило 27–29 февраля 1988 года, рассказывает политолог Сергей Кургинян
В конце февраля на постсоветском пространстве вспомнили жертв трагических событий в азербайджанском Сумгаите. О том, что и почему происходило 27–29 февраля 1988 года, рассказывает политолог Сергей Кургинян
Дата: 2018/03/04 10:53
Раздел: Бывший СССР, Важно
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