Член палаты представителей Ро Ханна раскритиковал выступление президента США Дональда Трампа, в котором он назвал «потрясающей» инициативу китайских властей снять ограничения на срок пребывания главы государства на посту.

«Шутка это или нет, но говорить о пожизненном правлении наподобие Си Цзиньпина — самая антиамериканская вещь, которую мог допустить президент США. Джордж Вашингтон в гробу бы перевернулся», — написал конгрессмен в своем Twitter.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп во время закрытой кампании по сбору средств во Флориде назвал «потрясающей» идею о пожизненном правлении.

«Теперь он (китайский лидер Си Цзиньпин) председатель до конца жизни. Председатель на всю жизнь. Нет, он потрясающий… И смотрите, он смог сделать это. Я считаю, это потрясающе. Может быть, мы должны попробовать это когда-нибудь», — заявил Трамп.

На прошлой неделе ЦК КПК обнародовал проект предлагаемых поправок, важнейшей из которых является снятие временных ограничений для пребывания на своем посту председателя КНР, в настоящий момент конституция предусматривает, что лидер страны не может находиться на посту более двух пятилетних сроков подряд.