Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал главной темой предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом угрозу региональной экспансии Ирана и его ядерной программы.

Как передает РИА Новости, в субботу вечером Нетаньяху отправляется в Вашингтон, где собирается во второй раз с начала года встретиться с Трампом и выступить на ежегодной конференции ведущего произральского лобби AIPAC.

«Я буду говорить с президентом прежде всего об Иране… Мы обсудим агрессию Ирана в нашем регионе в целом и особенно в контексте его ядерной программы. Также на встрече с президентом речь пойдет о мирном процессе (с палестинцами — ред.). Эти вопросы исключительно важны для Израиля и безопасности всего мира», — сказал Нетаньяху перед отлетом.

Он поддерживает Трампа в намерении ужесточить ядерную сделку, которую в 2015 году заключила с Ираном шестерка «великих держав». Если договориться с партнерами о коллективных действиях не удастся, президент США угрожает вывести Соединенные Штаты из договоренностей, которые считаются одним из самых заметных внешнеполитических достижений его предшественника Барака Обамы.

На встрече в Белом доме Нетаньяху обещает поблагодарить Трампа за предстоящий перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, который в конце прошлого года американский лидер признал столицей Израиля. Переезд посольства ожидается 14 мая — в день 70-летия образования еврейского государства.