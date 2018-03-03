Северная Корея пойдет на переговоры с США безо всяких предварительных условий, заявили в МИД КНДР.

Как передает РБК, об этом сообщает Центральной телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Переговоры должны отвечать взаимным интересам, должны вестись на равных основаниях и без предварительных условий», — сообщили в ведомстве.

В МИД КНДР заверили, что готовы как к диалогу с США, так и к военному противостоянию. «Мы никогда не находились в противостоянии с Соединенными Штатами в течение последних десятилетий переговоров на высшем уровне, и этого не произойдет в будущем», — отметили во внешнеполитическом ведомстве Северной Кореи.