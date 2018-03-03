3 марта состоялось первое заседание Государственной комиссии, созданной Распоряжением Президента Ильхама Алиева в связи с пожаром, произошедшим в Республиканском наркологическом центре.

Информируя АЗЕРТАДЖ, Азербайджанское телевидение и телеканал АТВ о вопросах, обсужденных на заседании, председатель Комиссии, заместитель премьер-министра Абид Шарифов сказал, что во время пожара в данном корпусе Наркологического центра находились 55 больных. 25 из них погибли. Остальные 30 человек спасены. «Разумеется, всем нам хорошо известно состояние наркологических больных и, на мой взгляд, нет необходимости подробно говорить об этом. Для того, чтобы такие больные вели себя спокойно, им делаются соответствующие уколы. Поэтому при таком сильном пожаре с трудом удалось спасти 30 человек. К сожалению, распространяется нелицеприятная информация о том, что больные якобы были привязаны к кроватям, среди погибших есть один врач. Bсе это необоснованно. Здесь не может быть речи о том, что больные были привязаны к кроватям, или других подобных вопросах. Однако в результате пожара погиб один врач. Но это был не лечащий больных врач. Просто одним из больных был 62-летний врач»,- сказал заместитель премьер-министра.

Говоря о вопросах, обсужденных на первом заседании Koмиссии, Aбид Шарифов отметил, что на основании указания господина Президента и с целью выполнения подписанного им Распоряжения мы сегодня провели первое заседание Комиссии. Безусловно, одним из главных вопросов, стоящих перед Koмиссией, является установление личностей погибших, организация их похорон правительством и оказание необходимой помощи семьям. Вам известно, что установление личностей сгоревших людей, в частности наркологических больных, — чрезвычайно сложный вопрос. Потому что были больные, лечившиеся там 15-20 лет. До сих пор установлены личности девяти человек, они похоронены. Исполнительная власть города Баку и Министерство здравоохранения оказывают необходимую помощь их семьям. «Считаю, что установление личностей остальных лиц – вопрос, требующий некоторого времени. Соответствующие структуры, в том числе Генеральная прокуратура, министерства внутренних дел и здравоохранения проводят серьезную работу по этому вопросу, их личности будут установлены за короткий срок. Установление личностей погибших и организация их похорон – первый вопрос для нас. Второй вопрос – размещение оставшихся в живых при пожаре. 30 человек уже размещены в различных больницах. 18 из них отпущены домой»,- сказал он.

Aбид Шарифов подчеркнул, что одним из важных вопросов является расследование причин пожара. Соответствующими структурами – Министерством по чрезвычайным ситуациям, Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел в качестве предварительной причины выдвинута версия короткого замыкания, произошедшего в электрической проводке. Однако рассматриваются и другие версии. На днях общественность будет проинформирована об этом. «В соответствии с поручением господина Президента, я буду постоянно предоставлять информацию о проводимой работе. Мы подготовим конкретные предложения по этим вопросам. Причины пожара будут расследованы, и если есть виновные, то они будут наказаны. Генеральная прокуратура, министерства внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям уже проводят совместное расследование. На сегодняшнем заседании Koмиссии я попросил соответствующие структуры – Министерство здравоохранения и Исполнительную власть города Баку о том, чтобы после завершения соответствующего расследования это здание было полностью снесено и на территории проведена необходимая работа по благоустройству. Что касается вопроса размещения людей, получающих в настоящее время лечение в Наркологическом центре, — вы знакомы с Распоряжением Президента – на территории Сабунчинского района строится новый центр. Строительство этого центра началось несколько лет назад. В инвестиционной программе, утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, на завершение строительства нового центра выделены средства в размере 5,3 миллиона манатов. По информации Министерства здравоохранения, сдача в эксплуатацию этого лечебного учреждения намечена до мая. До того, как будет готов новый Наркологический центр, лечение больных будет продолжено в других корпусах центра»,- сказал А.Шарифов.

Заместитель премьер-министра сказал, что расследование, связанное с больными в центре и погибшими людьми, будет завершено в течение недели. Вопросы размера первой помощи, которая будет предоставлена их семьям, назначение пенсии определяются Министерством труда и социальной защиты населения. В соответствии с законодательством Азербайджана, вопрос предоставления семьям погибших по причине пожара или других чрезвычайных ситуаций единовременного пособия или пенсии рассматривается с учетом несовершеннолетних детей. Отмечу, что только один из 25 погибших был пенсионером. Было дано поручение провести расследование по каждому из других погибших и оказании их семьям помощи в соответствии с законом. Министерству финансов также поручено довести помощь в ближайшие дни. В соответствии с поручением господина Президента, эта помощь оказывается Исполнительной властью города Баку и Министерством здравоохранения. В то же время, как в районах, так и в Баку похороны организуются и будут организовываться государством.

Aбид Шарифов сообщил, что перед Комиссией поставлена задача подготовить специальный план мероприятий по проведению инвентаризации в государственных структурах, медицинских учреждениях. Он отметил, что в плане мероприятий найдут отражение сведения об аварийных зданиях, меры, которые будут приняты против чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров, другие конструктивные вопросы.

В заключение Абид Шарифов отметил, что за своевременным выполнением поручений, данных на заседании Комиссии, будет осуществляться строгий контроль.